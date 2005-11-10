Caso Ronaldo, Rio Ferdinand: "Jorge Jesus chieda scusa o finirà per essere licenziato"

Il Portogallo continua a vincere in Nations League, ma il caso Cristiano Ronaldo-Jorge Jesus resta al centro dell'attenzione. Dopo il quarto successo consecutivo della Nazionale portoghese, Rio Ferdinand è intervenuto sulla vicenda schierandosi dalla parte del suo ex compagno di squadra all'Al-Nassr: "L'allenatore deve venire a chiedere scusa, altrimenti finirà per essere licenziato. Deve uscire allo scoperto e dire: 'Ascoltate, ho valutato male questa situazione'". Una posizione opposta rispetto a quella espressa da Jesus dopo la vittoria contro la Norvegia, quando il commissario tecnico aveva dichiarato di non dover chiedere scusa a nessuno.

Ferdinand: "Tutto si sarebbe potuto evitare con una buona comunicazione"

L'ex difensore inglese ha paragonato la situazione a quanto accaduto durante la gestione di Roberto Martinez: "Tutto questo si sarebbe potuto evitare con una buona comunicazione. Ho detto la stessa cosa durante i Mondiali con Roberto Martinez, e penso lo stesso con questo allenatore ora. Devono sedersi con Cristiano Ronaldo e dirgli: 'Questo è quello che voglio fare, e se non vuoi farne parte, dimmelo, ma le cose andranno così'". Ferdinand ritiene quindi ancora possibile ricucire il rapporto tra il capitano e la Nazionale.

"Ronaldo ha ancora un ruolo da svolgere con il Portogallo"

Secondo Ferdinand, il punto da chiarire riguarda soprattutto il futuro impiego del 41enne: "Credo che abbia ancora un ruolo da svolgere. La questione è se sarà da titolare, da sostituto importante in alcune partite, o addirittura da titolare in alcune e da subentrato in altre". Per l'ex Manchester United serve soprattutto chiarezza: "È di questo che bisogna discutere, e poi si tratterà solo di rispettare gli accordi presi. Questi allenatori sono pagati per gestire una squadra, ma sono pagati anche per gestire le persone".