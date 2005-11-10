L'allenatore del Manchester United, Mauricio Pochettino, ha commentato così a BBC MOTD il ko per 0-4 contro il Brentford: "È difficile essere positivi. Sono molto deluso, ma allo stesso tempo mi dispiace per i giocatori. Fin dall'inizio, per 15-20 minuti, i giocatori sono stati molto solidi, organizzati e compatti. Penso che stessimo controllando la partita. Il gol subito non doveva succedere. La partita si fa difficile, l'intensità, la tensione. Questa situazione, una situazione come questa, influisce sulla fiducia, ma dobbiamo essere uniti, restare compatti e continuare a impegnarci. Ci impegneremo per migliorare e, naturalmente, è solo questione di tempo prima che i miglioramenti arrivino. Dobbiamo restare uniti, dobbiamo mantenere la calma, ecco perché siamo qui. Abbiamo la responsabilità di trasformare questa situazione in qualcosa di diverso".

Sulla sfida, più grande di quanto avesse previsto: "No, sapevamo che sarebbe stata più grande. Ecco perché siamo qui. La mia opinione non è cambiata. Solo che nel calcio ci vuole tempo perché le cose cambino. Quando il calendario è così fitto, sapevamo di trovarci in circostanze molto difficili. Siamo qui perché siamo coraggiosi. Abbiamo la capacità di continuare a spronare i giocatori. Con il tempo, con il giusto riposo, continueremo a impegnarci al massimo".

Servono tempo e fiducia

Prosegue il tecnico dei Red Devils: "È difficile per i giocatori: queste cose succedono. È difficile da gestire. Sono molto aperti ad ascoltare e a recepire tutte le informazioni. In 10 giorni, giocando tre partite, non è facile mettere tutto in pratica. Credo sia solo questione di tempo. La reazione dei giocatori quando abbiamo perso 4-0 è stata incredibile. Ci hanno provato e ci tengono. Questa è la cosa più importante. Dobbiamo sentire il dolore, alzare i nostri standard e cercare di fare tutto il possibile per migliorare. Ora i giocatori sono delusi e un po' demoralizzati. Dobbiamo riprenderci al più presto".