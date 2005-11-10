Disastro United, Sutton: "Tutti speravano in una reazione, ma c'è troppa disorganizzazione"
Paolo Lora Lamia
La crisi del Manchester United sembra non avere fine. Dopo l'arrivo in panchina di Mauricio Pochettino, che ha iniziato perdendo per 4-0 contro il Liverpool e strappando un 2-2 in Champions League allo Sporting Lisbona, nel pomeriggio è arrivata un'altra sonora sconfitta. Red Devils ko nuovamente per 4-0, ma stavolta in casa contro il Brentford e attualmente penultimi in Premier League a quota 8 punti.
Le parole di Sutton
L'ennesima umiliazione patita dal Man United è stata commentata così da Chris Sutton, ex attaccante e ore opinionista per BBC Radio 5 Live: "Mauricio Pochettino è stato travolto nella sua prima partita all'Old Trafford. Il Manchester United e Pochettino hanno molto lavoro da fare. Una grande vittoria per il Brentford, che ha letteralmente annientato lo United.
Tutti pensavamo - prosegue Sutton - che con l'arrivo di Mauricio Pochettino ci sarebbe stata una reazione, ma la squadra è così disorganizzata, i giocatori hanno poca fiducia in se stessi e il Brentford ne ha approfittato".