La crisi del Manchester United sembra non avere fine. Dopo l'arrivo in panchina di Mauricio Pochettino, che ha iniziato perdendo per 4-0 contro il Liverpool e strappando un 2-2 in Champions League allo Sporting Lisbona, nel pomeriggio è arrivata un'altra sonora sconfitta. Red Devils ko nuovamente per 4-0, ma stavolta in casa contro il Brentford e attualmente penultimi in Premier League a quota 8 punti.

Le parole di Sutton

L'ennesima umiliazione patita dal Man United è stata commentata così da Chris Sutton, ex attaccante e ore opinionista per BBC Radio 5 Live: "Mauricio Pochettino è stato travolto nella sua prima partita all'Old Trafford. Il Manchester United e Pochettino hanno molto lavoro da fare. Una grande vittoria per il Brentford, che ha letteralmente annientato lo United.

Tutti pensavamo - prosegue Sutton - che con l'arrivo di Mauricio Pochettino ci sarebbe stata una reazione, ma la squadra è così disorganizzata, i giocatori hanno poca fiducia in se stessi e il Brentford ne ha approfittato".