Mazzarri sorride, il suo Iraklis torna a vincere dopo un digiuno di oltre un mese
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:41Calcio estero
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28.11.2026 18:41Calcio estero
Squalificato, il tecnico osserva la sua squadra vincere in modo netto contro il Panetolikos e si rialza in classifica
© foto di www.imagephotoagency.it
Torna a sorridere Walter Mazzarri. Il suo Iraklis ritrova il successo col tecnico che ha osservato la sua squadra dalla tribuna, poiché squalificato. Col suo vice Franco Brunetti in panchina è arrivato un netto 3-0 al Panetolikos.
Nelle ultime 5 partite la squadra aveva attraversato una crisi che l'ha portata a ottenere la miseria di un punto. Ultima gioia l'11 ottobre, 2-0 al Levadiakos. Con questo successo l'Iraklis balza momentaneamente in ottava posizione.
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