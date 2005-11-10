Ligue 1, Sima si prende la scena: l'attaccante senegalese del Lens rifila 5 gol all'Angers
Paolo Lora Lamia
Botta e risposta tra El Ouazzani e Sima: potrebbe essere raccontato così il match andato in scena oggi in Ligue 1 tra Angers e Lens. Gli ospiti si sono imposti con il punteggio di 2-5, grazie a 5 gol realizzati dall'attaccante senegalese ex Rangers. Ai padroni di casa, invece, non è bastata la doppietta dell'attaccante marocchino proveniente dal Braga. Questo il quadro completo:
Venerdì 27 novembre
Brest - Paris FC 1-0
Sabato 28 novembre
Angres-Lens 2-5
Le Havre - Strasburgo
Le Mans - Lille
Nizza - Troyes
Paris Saint-Germain - Lorient
Domenica 29 novembre
Auxerre - Olympique Marsiglia
Tolosa - Rennes
Lione - Monaco
La classifica aggiornata
1. Paris Saint-Germain 26
2. Paris FC 23
3. Brest 21
4. Lille 21
5. Lione 20
6. Marsiglia 19
7. Nizza 17
8. Monaco 17
9. Rennes 17
10. Lens 17
11. Lorient 16
12. Tolosa 14
13. Troyes 11
14. Auxerre 11
15. Le Mans 11
16. Strasburgo 10
17. Angers 8
18. Le Havre 2