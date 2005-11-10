Botta e risposta tra El Ouazzani e Sima: potrebbe essere raccontato così il match andato in scena oggi in Ligue 1 tra Angers e Lens. Gli ospiti si sono imposti con il punteggio di 2-5, grazie a 5 gol realizzati dall'attaccante senegalese ex Rangers. Ai padroni di casa, invece, non è bastata la doppietta dell'attaccante marocchino proveniente dal Braga. Questo il quadro completo:

Venerdì 27 novembre

Brest - Paris FC 1-0

Sabato 28 novembre

Angres-Lens 2-5

Le Havre - Strasburgo

Le Mans - Lille

Nizza - Troyes

Paris Saint-Germain - Lorient

Domenica 29 novembre

Auxerre - Olympique Marsiglia

Tolosa - Rennes

Lione - Monaco

La classifica aggiornata

1. Paris Saint-Germain 26

2. Paris FC 23

3. Brest 21

4. Lille 21

5. Lione 20

6. Marsiglia 19

7. Nizza 17

8. Monaco 17

9. Rennes 17

10. Lens 17

11. Lorient 16

12. Tolosa 14

13. Troyes 11

14. Auxerre 11

15. Le Mans 11

16. Strasburgo 10

17. Angers 8

18. Le Havre 2