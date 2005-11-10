Man United ancora umiliato: Pochettino rimedia il secondo 0-4 in altrettante gare di Premier
Gaetano Mocciaro
Cambia il manico, non la sostanza. Manchester United umiliato in casa dal Brentford e Mauricio Pochettino si fregia già di un record negativo, quello di allenatore dei red devils che nelle prime due partite in campionato ha perso col medesimo risultato di 0-4. Squadra in caduta libera, il Brentford chiude la questione già nel primo tempo con una doppietta di Wilson. E nella ripresa infierisce con Ajer e Schade. In caso il Crystal Palace dovesse fare risultato contro l'Hull, lo United si ritroverebbe ultimo in classifica.
Sogna l'Europa li Leeds, che con un gol di Calvert-Lewin e una doppietta di Longstaff spazza via il Coventry.
Venerdì 27 novembre
Nottingham Forest - Chelsea 3-2
Sabato 28 novembre
Leeds - Coventry 3-0
Manchester United - Brentford 0-4
Ipswich Town - Aston Villa
Domenica 29 novembre
Everton - Liverpool
Brighton - Newcastle
Crystal Palace - Hull
Fulham - Bournemouth
Sunderland - Tottenham
Arsenal - Manchester City
CLASSIFICA
1. Arsenal 28
2. Brighton 22
3. Manchester City 22
4. Liverpool 21
5. Brentford 20
6. Leeds 20
7. Bournemouth 18
8. Chelsea 16
9. Everton 16
10. Tottenham 15
11. Hull 14
12. Aston Villa 14
13. Newcastle 13
14. Nottingham Forest 12
15. Coventry 12
16. Fulham 11
17. Ipswich 11
18. Sunderland 9
19. Manchester United 8
20. Crystal Palace 7