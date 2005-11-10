LaLiga, succede di tutto a "La Rosaleda": Athletic corsaro a Malaga vincendo per 3-4
Paolo Lora Lamia
Tifosi e addetti ai lavori che hanno deciso di assistere a Malaga-Athletic Bilbao certamente non sono rimasti delusi. Sfida ricca di gol e colpi di scena, nella quale alla fine hanno prevalso i baschi col punteggio di 3-4. Primo tempo a forti tinte biancorosse, chiuso 1-4: in rete Sancet, Berenguer, Nico Williams e Rincon; in mezzo anche il gol dell'ex Napoli Cajuste per il Malaga. Nella ripresa Nino con una doppietta rimette in carreggiata i padroni di casa, ma non basta. Con questa vittoria il Bilbao aggancia il Siviglia a quota 19, lasciando il Malaga mestamente sul fondo della classifica. Questo il programma completo e la classifica:
La 14ª giornata
Venerdì 20 novembre
Levante - Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1
Malaga - Athletic Bilbao 3-4
Elche - Atletico Madrid
Real Madrid - Alavés
Domenica 29 novembre
Valencia - Osasuna
Deportivo A Coruna - Barcellona
Celta Vigo - Villarreal
Real Sociedad - Siviglia
Lunedì 30 novembre
Espanyol - Getafe
La classifica
1. Barcellona 36
2. Real Madrid 33
3. Atlético Madrid 31
4. Betis 27
5. Real Sociedad 22
6. Racing Santander 20
7. Siviglia 19
8. Athletic Club 19
9. Alavés 16
10. Villarreal 15
11. Espanyol 15
12. Deportivo 15
13. Rayo Vallecano 15
14. Osasuna 15
15. Celta Vigo 13
16. Getafe 12
17. Valencia 12
18. Levante 12
19. Elche 11
20. Málaga 5