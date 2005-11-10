Tifosi e addetti ai lavori che hanno deciso di assistere a Malaga-Athletic Bilbao certamente non sono rimasti delusi. Sfida ricca di gol e colpi di scena, nella quale alla fine hanno prevalso i baschi col punteggio di 3-4. Primo tempo a forti tinte biancorosse, chiuso 1-4: in rete Sancet, Berenguer, Nico Williams e Rincon; in mezzo anche il gol dell'ex Napoli Cajuste per il Malaga. Nella ripresa Nino con una doppietta rimette in carreggiata i padroni di casa, ma non basta. Con questa vittoria il Bilbao aggancia il Siviglia a quota 19, lasciando il Malaga mestamente sul fondo della classifica. Questo il programma completo e la classifica:

La 14ª giornata

Venerdì 20 novembre

Levante - Racing Santander 1-3

Sabato 28 novembre

Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1

Malaga - Athletic Bilbao 3-4

Elche - Atletico Madrid

Real Madrid - Alavés

Domenica 29 novembre

Valencia - Osasuna

Deportivo A Coruna - Barcellona

Celta Vigo - Villarreal

Real Sociedad - Siviglia

Lunedì 30 novembre

Espanyol - Getafe

La classifica

1. Barcellona 36

2. Real Madrid 33

3. Atlético Madrid 31

4. Betis 27

5. Real Sociedad 22

6. Racing Santander 20

7. Siviglia 19

8. Athletic Club 19

9. Alavés 16

10. Villarreal 15

11. Espanyol 15

12. Deportivo 15

13. Rayo Vallecano 15

14. Osasuna 15

15. Celta Vigo 13

16. Getafe 12

17. Valencia 12

18. Levante 12

19. Elche 11

20. Málaga 5