Il Manchester United blinda uno dei suoi talenti. La formazione inglese ha infatti annunciato il rinnovo di contratto a lungo termine per il baby difensore Yuel Helafu. Questo il comunicato diramato dai Red Devils:

"Il giovane talento Yuel Helafu ha legato il proprio futuro al Manchester United. Il difensore diciottenne ha firmato un contratto da professionista a lungo termine. Da quando ha sottoscritto il suo accordo di formazione nel 2025, Helafu è diventato un elemento chiave della squadra guidata da Darren Fletcher, offrendo un contributo importante nel cammino dei giovani "Red Devils" fino alla finale della FA Youth Cup la scorsa stagione.

Oltre a giocare regolarmente con l'Under-18, il terzino ha collezionato presenze anche nella Premier League 2 con l'Under-21 dello United. A livello internazionale, il ragazzo è stato convocato nelle selezioni Under-18 e Under-19 dell'Inghilterra. Tutto il Manchester United è entusiasta del nuovo accordo siglato da Yuel e non vede l'ora di seguirne la crescita".