A distanza di trentuno anni da uno degli episodi più controversi della storia della Premier League, Eric Cantona non rinnega il suo passato. In occasione dell'uscita del documentario Cantona: Flower of Evil, l'ex attaccante del Manchester United ha rilasciato una lunga intervista al Guardian, tornando anche sul celebre calcio volante rifilato a un tifoso del Crystal Palace nel gennaio del 1995, episodio che gli costò otto mesi di squalifica: “So che la gente si aspetta che io dica: ‘Oh, me ne pento!’. No, non me ne pento. Se rimpiango qualcosa, è che mi sarebbe piaciuto colpirlo in un altro posto”.

Cantona racconta se stesso: “Sono un angelo e un demone”

Il francese ha riflettuto anche sulle contraddizioni della propria personalità: “Sono un angelo e un demone. E che tu sia un angelo o un demone, o ti amano o ti odiano. Sono lontano dall'essere la persona con la più grande integrità. Sono lontano dall'essere la persona che dice sempre la verità. Forse sono una brava persona, ma posso anche essere un fiore del male”.

Il rapporto con Ferguson e il ritiro a soli 30 anni

Inevitabile un passaggio sul rapporto con Sir Alex Ferguson: “In Alex Ferguson ho trovato l'allenatore perfetto. Sono stato molto fortunato che mi abbia dato questa libertà. Mi ha capito così bene che potevo esprimermi al 100%”. Nessun rimpianto neppure per la decisione di appendere gli scarpini al chiodo nel 1997, a soli 30 anni: “Ho lasciato il calcio perché avevo perso la passione per il gioco. Dovevo essere onesto con me stesso e con i tifosi. Ne sono molto orgoglioso”.