Il futuro immediato di Jesse Bisiwu potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il giovane esterno offensivo belga, considerato uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile del Club Brugge, è approdato in Catalogna la scorsa estate per una cifra vicina agli 8,5 milioni di euro. Un investimento importante per un calciatore di appena 18 anni, inizialmente aggregato alla seconda squadra blaugrana con l'obiettivo di inserirlo gradualmente nell'organico a disposizione di Hansi Flick.

Barcellona, Bisiwu fatica a trovare spazio in prima squadra

Nonostante le buone indicazioni offerte durante le amichevoli precampionato e alcune convocazioni in prima squadra, l'ultima delle quali in occasione della sfida di Champions League contro il Sabah, il talento belga non ha ancora esordito in gare ufficiali con i grandi in questa stagione. Finora ha collezionato otto presenze senza reti con il Barça Athletic, impegnato nella quarta divisione spagnola. La folta concorrenza nel reparto offensivo della squadra di Flick rischia di limitarne ulteriormente le opportunità.

Ajax, Rangers e una società francese sulle sue tracce

Secondo quanto riportato dal portale belga Walfoot, il Barcellona starebbe valutando la possibilità di cedere Bisiwu in prestito a gennaio, consentendogli di misurarsi con un campionato di massima divisione. Tra le società interessate al nazionale belga Under 19 figurerebbero l'Ajax, club con cui i catalani intrattengono ottimi rapporti, i Glasgow Rangers e una prestigiosa formazione di Ligue 1, la cui identità non è stata ancora svelata.