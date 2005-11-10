Non si placano le polemiche in Inghilterra attorno al caso Leny Yoro. Il difensore del Manchester United, espulso dopo appena otto minuti nella pesante sconfitta per 4-0 contro il Liverpool per un fallo su Alexander Isak, ha ottenuto martedì l'annullamento della squalifica da parte di una commissione indipendente della Federcalcio inglese. Una decisione che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe suscitato sconcerto e rabbia tra gli arbitri della Premier League. La commissione incaricata di esaminare le decisioni arbitrali avrebbe infatti confermato all'unanimità, con cinque voti favorevoli su cinque, sia la correttezza dell'espulsione decretata da Sam Barrott sia il mancato intervento del VAR.

Webb difende la decisione dell'arbitro

Anche Howard Webb, responsabile degli arbitri inglesi, ha preso posizione sulla vicenda: “Credo che, nel complesso, la maggior parte delle persone considererebbe la decisione corretta, con Isak che si muoveva velocemente verso il pallone. L'altra opinione è che Lammens avrebbe potuto arrivare prima, ma credo che sia discutibile. Di certo non si è trattato di un errore evidente”.

Il Manchester United contesta l'interpretazione di Webb

Di tutt'altro avviso la società di Old Trafford, secondo cui i dati a disposizione dimostrerebbero che Isak non avrebbe potuto raggiungere il pallone prima del portiere Senne Lammens, neppure correndo alla massima velocità. In attesa della pubblicazione delle conclusioni della commissione arbitrale, prevista per mercoledì prossimo, Mauricio Pochettino potrà comunque contare su Yoro per la sfida casalinga di sabato contro il Brentford.