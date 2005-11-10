Bayern Monaco, Olise ancora ai box: Kompany conferma l'assenza contro l'Amburgo
Pierpaolo Matrone
Il Bayern Monaco dovrà fare ancora a meno di Michael Olise. L'esterno offensivo francese, infortunatosi lo scorso 20 novembre in occasione della sfida di Bundesliga contro il Colonia, non sarà a disposizione di Vincent Kompany per la trasferta di campionato contro l'Amburgo. Il calciatore era stato costretto a lasciare il terreno di gioco all'intervallo, destando inizialmente una certa preoccupazione nell'ambiente bavarese.
Kompany conferma il forfait di Olise
Nonostante gli aggiornamenti rassicuranti forniti nei giorni successivi dal Bayern Monaco sulle condizioni del giocatore, Olise non ha ancora recuperato pienamente dall'infortunio. Dopo aver saltato l'impegno di Champions League di mercoledì sera contro il Lille, il francese sarà dunque costretto a osservare un ulteriore turno di riposo. A confermarlo è stato lo stesso Vincent Kompany nella conferenza stampa della vigilia: “Michael Olise non giocherà domani”.
Il Bayern Monaco rincorre il Borussia Dortmund
L'allenatore belga dovrà quindi individuare nuovamente una soluzione alternativa per il proprio reparto offensivo. La trasferta di Amburgo rappresenta un appuntamento importante per i bavaresi, attualmente secondi nella classifica di Bundesliga alle spalle del Borussia Dortmund. Resta da capire quando Olise potrà tornare a disposizione di Kompany, che non ha fornito ulteriori indicazioni sulle tempistiche del recupero.