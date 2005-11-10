Il Real Madrid blinda un altro dei suoi talenti. La Casa Blanca ha definito il rinnovo contrattuale di Brahim Diaz, che prolungherà fino al giugno del 2031 il precedente accordo in scadenza nel 2027, ottenendo anche un aumento dell'ingaggio. La trattativa, avviata già nei mesi scorsi, è stata agevolata dalla piena sintonia tra le parti. Il fantasista marocchino ha respinto diverse proposte ricevute negli ultimi mesi, manifestando sempre la volontà di affermarsi con la maglia dei Blancos.

Dal Manchester City al Real Madrid, passando per il Milan

Arrivato nella capitale spagnola nel gennaio del 2019 dal Manchester City per 15 milioni di euro più 5 di bonus, Brahim ha vissuto una tappa fondamentale della propria crescita professionale al Milan. Durante le tre stagioni trascorse in prestito in rossonero ha collezionato 124 presenze, contribuendo alla conquista dello Scudetto del 2022 e al raggiungimento della semifinale di Champions League del 2023. Il Real Madrid, tuttavia, non ha mai acconsentito all'inserimento di un diritto di riscatto.

Brahim vuole conquistare maggiore spazio con Mourinho

Nonostante un minutaggio piuttosto ridotto in questa stagione, il ventisettenne sta sfruttando al meglio le occasioni concesse da José Mourinho. Nell'ultima sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven gli sono bastati quattro minuti dall'ingresso in campo per servire un assist a Kylian Mbappé. Con quattro passaggi vincenti in appena 258 minuti complessivi, Brahim vanta una media di un assist ogni 64,5 minuti. Numeri con cui punta a scalare le gerarchie dello Special One.