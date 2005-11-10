Manchester United, non solo il nuovo tecnico: preso il talento 16enne Tyler Adjei

Il Manchester United mette a segno un colpo in prospettiva assicurandosi Tyler Adjei, attaccante di appena 16 anni proveniente dal Reading. A confermare l'operazione è stato Fabrizio Romano, che ha annunciato l'accordo tra le parti attraverso i propri canali social. Il giovane talento ha accettato tutte le condizioni proposte dai Red Devils e il trasferimento è ormai definito sul piano dell'intesa. Restano da completare gli ultimi passaggi burocratici, con i documenti che dovranno essere approvati nel corso della prossima settimana.

Chi e come gioca Tyler Adjei

Adjei è un attaccante inglese di origini ghanesi, considerato un prospetto interessante per il futuro. Può giocare in tutte le posizioni del reparto offensivo, anche se il Manchester United lo ha individuato principalmente come centravanti. Si tratta di un giocatore dotato di buone qualità atletiche, apprezzato per la mobilità, il temperamento e l'atteggiamento durante gli allenamenti.

Un colpo in prospettiva per il futuro dello United

Il classe 2010 dovrebbe iniziare la propria avventura a Manchester aggregandosi alla formazione Under 18, allenata da Darren Fletcher, per proseguire il proprio sviluppo prima di un eventuale salto verso la prima squadra. L'operazione conferma l'attenzione dello United per il reclutamento di giovani talenti, con l'obiettivo di costruire un settore giovanile capace di alimentare nel tempo la rosa principale del nuovo allenatore Mauricio Pochettino.