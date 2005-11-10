Portogallo, omaggio a Cristiano Ronaldo: cambia il numero 7 sulle maglie della Nazionale

Il Portogallo renderà omaggio a Cristiano Ronaldo anche attraverso le proprie maglie. La Federazione calcistica portoghese (FPF) ha annunciato una modifica allo stile grafico del numero 7, che da oggi avrà un nuovo design. Una scelta simbolica per celebrare l'eredità lasciata dal fuoriclasse portoghese, legando per sempre il numero alla straordinaria carriera di CR7 con la maglia della Nazionale.

L'annuncio della Federcalcio portoghese

"Questo è un altro modo per eternizzare il significato di un numero così speciale e onorare l'eredità che rappresenta per noi", ha spiegato la FPF. La Federazione ha poi aggiunto: "Perché ci sono storie, ricordi, tutti i successi e le emozioni, che saranno per sempre legati a Cristiano Ronaldo".

Un numero 7 destinato a rimanere eterno

Il precedente stile grafico del numero 7 sarà invece conservato come testimonianza della storia scritta dall'ex capitano portoghese. "Da oggi avremo quindi un diverso numero 7 sulla maglia, con la stessa essenza e lo stesso orgoglio, riservando il precedente per l'eternizzazione della storia che non sarà mai dimenticata. Grazie Cristiano!", ha concluso la Federazione. Un tributo speciale a un giocatore che ha segnato un'epoca del calcio portoghese.