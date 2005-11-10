Finalmente Vinicius Jr: digiuno interrotto in Nazionale. Ma col Real non segna da agosto

Doppietta e finalmente segnali di risveglio per Vinicius Jr. L'attaccante del Real Madrid è tornato a brillare con la maglia del Brasile, realizzando due gol nell'amichevole contro il Giappone disputata a Singapore. Una prestazione importante soprattutto dal punto di vista personale, perché il fuoriclasse brasiliano non trovava la via della rete con la Seleção dallo scorso settembre e con i Blancos addirittura da agosto. Il digiuno aveva alimentato qualche interrogativo sul suo momento di forma, ma Vini ha risposto nel modo migliore: con due grandi giocate e ritrovando la confidenza con il gol.

La doppietta di Vini non è bastata ad Ancelotti

La partita si era messa subito in salita per il Brasile, sotto di due reti dopo i gol di Takefusa Kubo al 15' e Keito Nakamura al 19'. A riaprire l'incontro ci ha pensato proprio Vinicius al 33', con una conclusione dalla distanza che ha battuto il portiere giapponese. Nella ripresa, al 75', il numero 7 ha firmato anche il pareggio con un'altra splendida conclusione, completando la rimonta della Verdeoro e mettendo a referto una doppietta di grande qualità. La gioia personale, tuttavia, non è stata accompagnata dal risultato di squadra. Quando il Brasile sembrava ormai destinato a portare a casa almeno un pareggio, Tatsuhiro Sakamoto ha trovato il gol del definitivo 3-2 in pieno recupero, al 91'. Espulsi il ct Ancelotti e anche Raphinha.

I numeri stagionali di Vinicius Jr col Real Madrid

Al centro delle critiche per un avvio di stagione deludente, il classe 2000 ha collezionato finora appena un gol e tre assist in dodici presenze stagionali col Real Madrid. L'obiettivo è dunque sbloccarsi quanto prima anche lì.