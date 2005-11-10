De Jong racconta l'esperienza con Messi: "Era il capo indiscusso senza alzare la voce"

Frenkie De Jong non ha dimenticato l’esperienza di aver condiviso lo spogliatoio con Lionel Messi. Il centrocampista olandese, arrivato al Barcellona nel 2019 dall’Ajax, ha giocato insieme all’argentino fino al 2021, prima dell’addio della Pulce ai blaugrana. Un periodo nel quale ha potuto osservare da vicino il modo in cui il numero dieci esercitava la propria leadership.

Un capitano senza bisogno di parole

De Jong ha raccontato un aspetto particolare del carattere di Messi: la capacità di comandare senza dover alzare la voce. "Ho vissuto l’esperienza di avere Messi come capitano. Non urlava mai, ma era il capo indiscusso", ha spiegato il centrocampista in un’intervista riportata da Sport. Secondo l’olandese, il fuoriclasse argentino riusciva a imporsi grazie alla sua presenza e al suo esempio, senza la necessità di grandi discorsi o atteggiamenti plateali.

Il paragone è arrivato anche in vista di una possibile fascia da capitano con la Nazionale olandese, considerando l’assenza di Virgil van Dijk per infortunio. "Con la fascia sarei una via di mezzo tra Messi e Van Dijk. Sarebbe un grande onore se dovesse succedere", ha dichiarato De Jong.

Il rapporto con Xavi e il nuovo corso Oranje

Il centrocampista ha poi parlato anche di Xavi Hernandez, oggi commissario tecnico dell’Olanda dopo averlo allenato al Barcellona. "È molto chiaro nelle sue idee e in quello che vuole vedere. Ho già notato alcuni schemi nella costruzione del gioco che sono tipici del suo calcio. Il fatto che sia stato anche un centrocampista rende tutto ancora più interessante". Un legame che continua tra passato e presente.