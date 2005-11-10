Modric: "Quanto ho sofferto contro Messi. Anche Ronaldo merita un grande addio col Portogallo"

La fase finale della carriera di Luka Modric coincide con quella di altre leggende del calcio. Stanotte Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita contro l'Argentina, mentre Cristiano Ronaldo è in crisi con il Portogallo.

Anche di questi due argomenti ha parlato il fuoriclasse croato, intervistato ai microfoni di Partidazo de Cope. Queste le sue parole sull'addio di Messi: "È un peccato che si ritiri dalla nazionale, ma è una sua decisione e dobbiamo rispettarla. Ha vinto il Mondiale che voleva, è uno dei migliori giocatori al mondo ed è stato un piacere vederlo giocare, anche se ho sofferto molto contro di lui con la nazionale e con il Real Madrid . È un giocatore unico. Gli auguro tutto il meglio".

Venendo poi a Cristiano Ronaldo e a ciò che è successo con il Portogallo, Modric ha affermato: "Non gli ho parlato e non so esattamente cosa sia successo. È un peccato quello che gli sta succedendo nel suo Paese, ma penso che troveranno una soluzione. Cris se lo merita. Se non intende continuare, merita un grande addio. Spero che la situazione si risolva perché è il più grande giocatore che il Portogallo abbia mai avuto".