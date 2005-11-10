Mondiale, Premier League e primo figlio: Merino racconta l'anno che tutti vorremmo avere

Essere ai vertici della propria professione e al settimo cielo per la svolta avuta anche nella propria vita privata. Mikel Merino ne ha parlato in una lunga intervista concessa a TNT Sports, ripercorrendo un anno straordinario che lo ha visto trionfare in Premier League, alzare al cielo la Coppa del Mondo e diventare padre. "Queste esperienze ti cambiano radicalmente... avere un figlio ti stravolge la vita, le tue priorità si spostano. Ora, prima di tutto, sono un padre", ha dichiarato Merino, riflettendo su come la paternità abbia ridefinito la sua prospettiva, pur restando il calcio al centro della sua vita.

Merino, noto per il suo fiuto per il gol quando entra a partita in corso, ha descritto la mentalità necessaria per incidere dalla panchina: "Quando ti dicono che partirai fuori, devi resettare rapidamente la mente e scacci via quella sensazione di essere sottovalutato... poi devi entrare in campo e spaccare la partita per dimostrare il tuo valore a tutti. Il calcio è uno sport di squadra; non sei solo in campo e il gruppo viene prima di tutto».

Parlando della mentalità dell'Arsenal in questa stagione, Merino ha sottolineato l'importanza della proattività per evitare cali di tensione, nonostante lo status di campioni in carica: "Il nostro piano è affrontare ogni singola giornata come se fosse la più importante, con un atteggiamento propositivo e dando sempre il massimo".