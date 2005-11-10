Spagna, Merino ancora decisivo dalla panchina: "Anche chi parte fuori deve dare il massimo"

Mikel Merino si è vestitoancora una volta da eroe della Nazionale spagnola, firmando una doppietta pesante e decisiva nel secondo tempo contro la Croazia. La prestazione da trascinatore del centrocampista ha permesso alla selezione guidata da Luis de la Fuente di ribaltare un match che si era messo in salita dopo il vantaggio croato siglato da Perisic nella prima frazione di gioco.

Intervenuto ai microfoni di TVE al termine della sfida, Merino ha sottolineato la complessità dell'impegno: "In giornate come questa la nostra striscia positiva rischia di interrompersi. Dobbiamo continuare a dare il giusto valore a ciò che stiamo facendo, anche quando le cose si complicano e c'è da faticare per rimontare. Sono orgoglioso di questa squadra e vogliamo migliorare ancora".

Merino si è poi soffermato sul suo impatto a gara in corso: "Sono felice di aver aiutato di nuovo la squadra. Mi è capitato ancora di segnare partendo dalla panchina e, come dico sempre, l'importante è entrare in campo con l'atteggiamento migliore. Anche se può esserci un po' di frustrazione quando non si parte titolari, bisogna dare il massimo: nel mio caso sono arrivati i gol, per altri compagni il proprio contributo. Questa è la Nazionale: una vera squadra, una famiglia, e stasera lo abbiamo dimostrato ancora una volta".