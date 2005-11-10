Nancy, due giocatori in custodia cautelare per 'stupro di gruppo'. Il comunicato del club

Il Nancy ha rilasciato un comunicato ufficiale sul proprio sito a commento di quanto accaduto nelle scorse ore, quando due giocatori tesserati dal club sono stati messo sotto custodia cautelare per un presunto 'stupro di gruppo': "L'AS Nancy-Lorraine è stata informata della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di due giocatori della propria squadra riserva, nell'ambito di un procedimento giudiziario in corso relativo a presunti fatti di violenza sessuale.

Il club è pienamente consapevole della gravità della situazione e collaborerà con le autorità giudiziarie, qualora fosse necessario. La società attenderà l'esito del procedimento giudiziario prima di assumere qualsiasi provvedimento nei confronti dei calciatori coinvolti. In questa fase, l'AS Nancy-Lorraine non rilascerà ulteriori dichiarazioni".

I due giocatori sarebbero stati fermati mercoledì 30 settembre dagli investigatori della direzione interdipartimentale della polizia nazionale della Meurthe-et-Moselle. Dopo diversi giorni di fermo, sono comparsi venerdì 2 ottobre davanti a un giudice istruttore. Quest’ultimo ha disposto la loro incriminazione. Il giudice delle libertà e della detenzione ha poi deciso il loro collocamento in custodia cautelare, in conformità con le richieste della pubblica accusa.