Nations League, che guaio la Crozia! Strapazzata dall'Inghilterra, che ne segna sette

Il programma calcistico di sabato 3 ottobre ha visto proseguire anche la Nations League, che in attesa dei match delle 20.45, ha mandato in archivio i confronti che hanno preso il via alle ore 18.00. Rotondo risultato per l'Inghilterra, che annienta la Croazia con un punteggio più che tennistico, mentre in League C, tra i Gruppo 1 e 4, si registrano i successi di Bielorussia, Estonia e Islanda, con Mikael Egill Ellertsson del Genoa che ha messo a segno la rete che ha chiuso la contesa.

UEFA Nations League – League A, Gruppo 3

I risultati dei match giocati

Croazia-Inghilterra 0-7

8' e 53' Kane, 21' Bellingham, 39' Gordon 39', 45' e 68' Saka, 87' Rogers

20:45 - Spagna-Repubblica Ceca

La classifica: Spagna 6*, Inghilterra 6, Croazia 3, Repubblica Ceca 0*

* una gara in meno

UEFA Nations League – League C, Gruppo 1

I risultati dei match giocati

Finlandia-Albania 2-1

26' e 71' Walta (F), 4' Manaj (A)

Bielorussia-San Marino 4-0

46' e 88' Kontsevoi, 65' Shumanski, 68' Ebong 68'

La classifica: Finlandia 7, Albania 6, Bielorussia 4, San Marino 0

UEFA Nations League – League C, Gruppo 4

I risultati dei match giocati

Estonia-Lussemburgo 1-0

5' Peetson

Islanda-Bulgaria 3-0

37' e 60' Óskarsson, 90' Ellertsson

La classifica: Islanda 7, Estonia 5, Lussemburgo 3, Bulgaria 1