Nations League, che guaio la Crozia! Strapazzata dall'Inghilterra, che ne segna sette
Claudia Marrone
Il programma calcistico di sabato 3 ottobre ha visto proseguire anche la Nations League, che in attesa dei match delle 20.45, ha mandato in archivio i confronti che hanno preso il via alle ore 18.00. Rotondo risultato per l'Inghilterra, che annienta la Croazia con un punteggio più che tennistico, mentre in League C, tra i Gruppo 1 e 4, si registrano i successi di Bielorussia, Estonia e Islanda, con Mikael Egill Ellertsson del Genoa che ha messo a segno la rete che ha chiuso la contesa.
UEFA Nations League – League A, Gruppo 3
I risultati dei match giocati
Croazia-Inghilterra 0-7
8' e 53' Kane, 21' Bellingham, 39' Gordon 39', 45' e 68' Saka, 87' Rogers
20:45 - Spagna-Repubblica Ceca
La classifica: Spagna 6*, Inghilterra 6, Croazia 3, Repubblica Ceca 0*
* una gara in meno
UEFA Nations League – League C, Gruppo 1
I risultati dei match giocati
Finlandia-Albania 2-1
26' e 71' Walta (F), 4' Manaj (A)
Bielorussia-San Marino 4-0
46' e 88' Kontsevoi, 65' Shumanski, 68' Ebong 68'
La classifica: Finlandia 7, Albania 6, Bielorussia 4, San Marino 0
UEFA Nations League – League C, Gruppo 4
I risultati dei match giocati
Estonia-Lussemburgo 1-0
5' Peetson
Islanda-Bulgaria 3-0
37' e 60' Óskarsson, 90' Ellertsson
La classifica: Islanda 7, Estonia 5, Lussemburgo 3, Bulgaria 1