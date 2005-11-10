Nations League, c'è un po' di Italia nella vittoria della Scozia. Bene anche la Spagna
Claudia Marrone
Con le ultime tre gare di giornata, si è concluso questo sabato di Nations League, la cui serata, indirettamente, ha visto protagonista l'Italia: nella vittoria della Scozia sulla Macedonia del Nord, infatti, c'è lo zampino di Kieron Bowie del Sassuolo, che su assist del centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha sbloccato il match concluso poi sul doppio vantaggio. Sorride anche la Spagna.
UEFA Nations League – League A, Gruppo 3
I risultati dei match giocati
Croazia-Inghilterra 0-7
8' e 53' Kane, 21' Bellingham, 39' Gordon 39', 45' e 68' Saka, 87' Rogers
Spagna-Repubblica Ceca 2-1
6' Yamal (S), 35' Rodri (S), 69' Sláma (R), 89' Merino (S)
La classifica: Spagna 9, Inghilterra 6, Croazia 3, Repubblica Ceca 0
UEFA Nations League – League B, Gruppo 1
I risultati dei match giocati
Macedonia del Nord-Scozia 0-2
7' Bowie, 70' [rig.] McGinn
Svizzera-Slovenia 2-1
2' Vipotnik (SL), 10' [aut.] Janža (SL), 38' Ndoye (SV)
La classifica: Svizzera 9, Slovenia 4, Scozia 4, Macedonia del Nord 0