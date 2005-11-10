Barcellona, tegola Cubarsí: sovraccarico all'ileopsoas, è in dubbio per il Villarreal

Il Barcellona perde momentaneamente certezze in difesa. Pau Cubarsí ha accusato infatti un problema muscolare al rientro dagli impegni con la nazionale spagnola e il club catalano ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni. Gli esami hanno evidenziato un sovraccarico al muscolo ileopsoas, il gruppo muscolare che collega la zona lombare e il bacino al femore e che svolge un ruolo importante nei movimenti dell'anca. Non si tratta, almeno secondo il comunicato blaugrana, di una lesione muscolare grave.

Il problema accusato in Nazionale

Il classe 2007 aveva accusato un fastidio all'anca durante la partita tra Spagna e Inghilterra, terminata 3-2 per gli inglesi. Per questo motivo Luis de la Fuente aveva deciso di sostituirlo all'intervallo, inserendo Dean Huijsen al suo posto. Una scelta precauzionale che aveva inizialmente fatto temere un problema più serio, prima degli accertamenti effettuati a Barcellona.

In dubbio per il Villarreal

Adesso l'attenzione si sposta sulla prossima partita contro il Villarreal, in programma domenica 22 novembre. Hansi Flick spera di recuperare il proprio difensore, diventato un elemento fondamentale della retroguardia blaugrana. Il club catalano non ha comunicato tempi di recupero precisi: sarà l'evoluzione del sovraccarico nei prossimi giorni a stabilire se Cubarsí potrà tornare a disposizione oppure dovrà saltare l'appuntamento di Liga.