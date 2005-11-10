La caduta degli dei: la Spagna di De La Fuente va ko, non accadeva da 525 giorni

Accade anche ai migliori. Può essere riassunta così la serata della Spagna, battuta dall'Inghilterra con il punteggio di 2-3 nell'ultima partita valida per la fase a gironi della Lega A di Nations League. Un sapore amaro, quello della sconfitta, con cui la Roja non faceva i conti da tempo.

L'ultima volta ci aveva pensato CR7

Da quando Luis De La Fuente ha preso in mano la Nazionale iberica, sono state disputate 55 partite di cui solo 4 perse. Questo la dice lunga della grandezza di questo ciclo, in cui la Spagna ha messo in bacheca una Nations League, un Europeo e un Mondiale.

Delle 4 partite chiuse con un ko, l'ultima è ovviamente quella di stasera contro Kane e compagni. La precedente risale a più di un anno fa. Era l'8 giugno 2025 e la Spagna si giocava con il Portogallo la finale di Nations League. Le due squadre hanno chiuso sul 2-2, poi ai rigori hanno prevalso i lusitani: decisivo l'errore dal dischetto di Morata.