La caduta degli dei: la Spagna di De La Fuente va ko, non accadeva da 525 giorni

La caduta degli dei: la Spagna di De La Fuente va ko, non accadeva da 525 giorniTMW
Paolo Lora Lamia
Accade anche ai migliori. Può essere riassunta così la serata della Spagna, battuta dall'Inghilterra con il punteggio di 2-3 nell'ultima partita valida per la fase a gironi della Lega A di Nations League. Un sapore amaro, quello della sconfitta, con cui la Roja non faceva i conti da tempo.
L'ultima volta ci aveva pensato CR7
Da quando Luis De La Fuente ha preso in mano la Nazionale iberica, sono state disputate 55 partite di cui solo 4 perse. Questo la dice lunga della grandezza di questo ciclo, in cui la Spagna ha messo in bacheca una Nations League, un Europeo e un Mondiale.
Delle 4 partite chiuse con un ko, l'ultima è ovviamente quella di stasera contro Kane e compagni. La precedente risale a più di un anno fa. Era l'8 giugno 2025 e la Spagna si giocava con il Portogallo la finale di Nations League. Le due squadre hanno chiuso sul 2-2, poi ai rigori hanno prevalso i lusitani: decisivo l'errore dal dischetto di Morata.