Spagna-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Yamal vs Kane, duello da Pallone d'Oro
Paolo Lora Lamia
Nella serata di Nations League, spicca per blasone delle contendenti Spagna-Inghilterra tra i match in programma. La Roja è prima nel Gruppo 3 di Lega A a quota 15 punti, la Nazionale del Tre Leoni insegue con 3 punti di svantaggio.
De La Fuente schiera il suo ormai consolidatissimo 4-3-3: occhi puntati su Yamal, in un tridente completato da Oyarzabal e Baena. Tuchel risponde con il suo 4-2-3-1, con il fresco pallone d'oro Kane supportato da Gordon, Bellingham e Rogers. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
Le formazioni ufficiali di Spagna-Inghilterra
Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz, Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct: De La Fuente
Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, White, Hall; Anderson, Rice; Gordon, Bellingham, Rogers; Kane. Ct Tuchel