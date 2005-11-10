La nuova sfida di Konate: conquistare un posto da protagonista nella Francia di Zidane

Ibrahima Konaté torna a vestire la maglia della Francia con uno spirito completamente diverso rispetto. Il centrale classe 1999 ha lasciato alle spalle una stagione complicata, segnata da prestazioni altalenanti e dal dolore per la perdita del padre, e oggi si presenta al raduno dei Bleus forte di un grande inizio di avventura al Real Madrid.

La rinascita al Real Madrid con Mourinho

L’approdo nella capitale spagnola ha restituito fiducia e certezze al difensore francese. Arrivato a parametro zero dopo il mancato accordo con il Liverpool per il rinnovo, Konaté si è imposto rapidamente nella retroguardia del Real, diventando una delle scelte più affidabili di José Mourinho. Potenza fisica, velocità e capacità nell’uno contro uno hanno convinto il tecnico portoghese, che lo considera un elemento importante per il progetto madridista. Le prestazioni nelle sfide di alto livello, compreso il successo contro il Barcellona, hanno confermato la sua crescita; con Dean Huijsen ha trovato un’intesa efficace, tornando ai livelli che gli avevano permesso di conquistare spazio anche in nazionale.

La concorrenza in Francia e l’occasione da sfruttare

Ora la missione è riconquistare un ruolo di primo piano nella squadra di Zinédine Zidane. La concorrenza nel reparto difensivo resta elevatissima: Leny Yoro e Jérémy Jacquet hanno guadagnato consensi nell’ultimo periodo, mentre William Saliba resta un riferimento nonostante l’infortunio. Konaté però ha una carta importante da giocarsi: il rendimento con il Real Madrid gli ha permesso di tornare nel radar del commissario tecnico, che apprezza anche le sue qualità da leader. A San Siro, contro l’Italia, il difensore ritroverà uno stadio speciale: proprio lì, nel 2024, aveva indossato per la prima volta la fascia da capitano della Francia. Oggi torna con l’obiettivo di riprendersi un posto da protagonista.