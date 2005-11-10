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Manchester United, è addio con Michael Carrick: contratto risolto nelle scorse ore

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 10:56Calcio estero
12.11.2026 10:56Calcio estero
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L’ex centrocampista inglese chiude la sua esperienza sulla panchina dei Red Devils dopo il rocambolesco pareggio contro l’Aston Villa.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’avventura di Michael Carrick alla guida del Manchester United è arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, l’allenatore non è più il tecnico dei Red Devils dopo essere stato questa mattina al centro sportivo di Carrington per gli ultimi passaggi prima della separazione. La società ha quindi deciso di interrompere il rapporto dopo il pareggio contro l’Aston Villa.

Pochettino in pole per il dopo Carrick

Il 4-4 contro la squadra di Birmingham è stato dunque l’ultima partita di Carrick sulla panchina dello United. Un epilogo movimentato per un tecnico che non è riuscito a dare continuità ai risultati e che ora lascia spazio alla ricerca di un nuovo progetto. Da due giorni il grande favorito per raccogliere la sua eredità è Mauricio Pochettino: l’ex allenatore di Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea sarebbe il principale candidato della dirigenza inglese, ma per liberarlo dal suo incarico da commissario tecnico degli Stati Uniti sarà necessario versare una clausola rescissoria.

Una trattativa da circa 10 milioni di euro

Il Manchester United sarebbe disposto a investire per portare l’argentino a Old Trafford: la cifra dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, che salirebbero a circa 12 considerando anche il suo staff. Una nuova era sta per cominciare.

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