La tempesta Charles travolge il Portogallo: tanti club cambiano i piani per gli allenamenti

La tempesta Charles ha condizionato il lavoro del Maritimo e di altri club portoghesi. Le forti piogge e il vento intenso che hanno colpito Madeira hanno reso impraticabili i campi di allenamento, spingendo l’allenatore Mitchell van der Gaag a cambiare programma. Nella giornata di mercoledì la squadra ha svolto una seduta all’interno del palazzetto del club, adattando così la preparazione alle difficili condizioni atmosferiche.

Ritorno al Caldeirão dopo la pausa forzata

Giovedì i verde-rossi torneranno invece ad allenarsi allo stadio Caldeirão dos Barreiros, impianto storico del club che da tempo non ospitava le sedute quotidiane della squadra. La scelta era stata dettata dalla necessità di preservare il terreno di gioco, recentemente sottoposto a lavori di recupero e riservato soprattutto alle partite ufficiali.