Il Real Madrid vola fuori dal campo: ricavi record da 1,4 miliardi nonostante i risultati

Sul terreno di gioco il Real Madrid ha vissuto due stagioni complicate, lontane dalle aspettative generate dal trionfo europeo e nazionale del 2023/2024 e dall’arrivo di Kylian Mbappé. Il Barcellona in Spagna e il Paris Saint-Germain in Champions League hanno ridimensionato il dominio dei Blancos. Ma se il calcio giocato ha regalato più ombre che luci, sul fronte economico la Casa Blanca continua a essere un modello quasi irraggiungibile.

Ricavi mai visti nella storia del club

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid punta infatti a superare il proprio record di fatturato, fissato a 1,221 miliardi di euro nella scorsa stagione. Le previsioni per l'esercizio attuale parlano di ricavi complessivi intorno agli 1,4 miliardi di euro, con un utile netto stimato di 14,2 milioni. Numeri che dovranno essere approvati dalla prossima assemblea dei soci. A trainare la crescita sono soprattutto le nuove potenzialità del Santiago Bernabéu, trasformato in una vera macchina economica dopo i lavori di ristrutturazione costati esattamente quella cifra. Il club prevede che lo stadio possa generare circa 420 milioni annui.

Contratti milionari e un settore giovanile redditizio

Anche il centro sportivo di Valdebebas e il settore giovanile rappresentano fonti importanti di entrate: il Real stima infatti ricavi per 154,8 milioni dalle cessioni di giocatori cresciuti nella propria cantera. Sul fronte commerciale, inoltre, gli accordi con Adidas ed Emirates garantiranno circa 220 milioni di euro a stagione: 120 milioni dall'azienda tedesca fino al 2034 e 100 milioni dalla compagnia aerea fino al 2031. A questi si aggiungono nuove partnership con marchi come Uber Eats e Hotels.com, confermando la forza finanziaria del club anche oltre il campo.