Prestianni è il nuovo gioiello del Benfica: il talento è sbocciato, può valere 100 milioni

Gianluca Prestianni, dopo la vicenda Vinicius, si sta facendo conoscere solo per le sue qualità. L’attaccante del Benfica, nonostante un contratto in scadenza nel 2029 e i contatti per il rinnovo fino al 2031, potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione delle principali potenze continentali, pronte a valutare un investimento importante per il talento argentino.

Numeri da protagonista e grandi club alla finestra

Dopo un periodo iniziale di adattamento in Portogallo, Prestianni ha cambiato marcia. Il classe 2005, cresciuto nel vivaio del Velez, ha conquistato spazio con la maglia delle Aquile di Lisbona e in questa stagione ha raccolto numeri impressionanti: 12 gol e 6 assist in 20 partite, diventando il miglior argentino in Europa per rendimento e uno dei giocatori più incisivi della Liga portoghese. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa lusitana, sul talento offensivo ci sarebbero gli occhi del Paris Saint-Germain e del Bayern Monaco, due club sempre molto attenti ai giovani di prospettiva. Anche dalla Premier League arrivano segnali: Arsenal, Newcastle e Aston Villa seguono con interesse la sua crescita.

Il Velez sogna una maxi plusvalenza

A rendere ancora più interessante la situazione è la clausola rescissoria da 100 milioni di euro presente nel contratto del giocatore. Una cifra che oggi sembra altissima, ma che potrebbe diventare un riferimento se Prestianni dovesse continuare su questi livelli. Anche il Velez osserva interessato: il club argentino conserva infatti il 15% sulla futura cessione del talento, percentuale che potrebbe salire considerando anche i diritti di formazione. In caso di addio per quelle cifre, potrebbe incassare una somma fondamentale per il proprio futuro.