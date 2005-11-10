Lipsia-Lens, le formazioni ufficiali: francesi in Germania per dimenticare il Como
Luca Bargellini
Arrivano le formazioni ufficiali di Lipsia-Lens, match delle ore 21 valido per la 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Da segnalare, per la compagine francese, la titolarità dell'ex Udinese Florian Thauvin in una sfida che dovrà essere di svolta dopo il 9-1 incassato fra le mura amiche contro il Como nel precedente match.
Lipsia (4-2-3-1): Vandervoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; Reitz, El Aynaoui; Gruda, Baumgartner, Nusa; Gomis. Allenatore: Demichelis
Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Todibo; Abdulhamid, Haidara, Titraoui, Udol; Thauvin, Sima; Sotoca. Allenatore: Digard
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
In corso
Bodo/Glimt- LASK 0-0
Galatasaray-Aston Villa 0-0
Martedì 24 novembre
Ore 21:00 - Arsenal-Borussia Dortmund
Ore 21:00 - Como-AEK
Ore 21:00 - Feyenoord-Porto
Ore 21:00 - Manchester City-Napoli
Ore 21:00 - Lipsia-Lens
Ore 21:00 - Real Madrid-PSV
Ore 21:00 - Slovan Bratislava-Betis
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United