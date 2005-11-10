Arsenal-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Calafiori inizia dalla panchina
Luca Bargellini
Arrivano le formazioni ufficiali di Arsenal-Borussia Dortmund, match delle ore 21 valido per la 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Da segnalare, per i padroni di casa, la presenza in panchina di Riccardo Calafiori, mentre per i tedeschi di Luca Reggiani.
Arsenal (4-2-3-1): Kepa; White, Konsa, Gabriel, Hincapié; Lewis-Kelly, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Gyokeres. Allenatore: Arteta.
Borussia Dortmund (5-3-2): Kobel; Ryerson, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Bellingham, Veerman, Nmecha; Beier, Fabio Silva.
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
In corso
Bodo/Glimt- LASK 0-0
Galatasaray-Aston Villa 0-0
Martedì 24 novembre
Ore 21:00 - Arsenal-Borussia Dortmund
Ore 21:00 - Como-AEK
Ore 21:00 - Feyenoord-Porto
Ore 21:00 - Manchester City-Napoli
Ore 21:00 - Lipsia-Lens
Ore 21:00 - Real Madrid-PSV
Ore 21:00 - Slovan Bratislava-Betis
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United