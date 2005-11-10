Arrivano le formazioni ufficiali di Arsenal-Borussia Dortmund, match delle ore 21 valido per la 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Da segnalare, per i padroni di casa, la presenza in panchina di Riccardo Calafiori, mentre per i tedeschi di Luca Reggiani.

Arsenal (4-2-3-1): Kepa; White, Konsa, Gabriel, Hincapié; Lewis-Kelly, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Gyokeres. Allenatore: Arteta.

Borussia Dortmund (5-3-2): Kobel; Ryerson, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Bellingham, Veerman, Nmecha; Beier, Fabio Silva.

CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE

In corso

Bodo/Glimt- LASK 0-0

Galatasaray-Aston Villa 0-0

Martedì 24 novembre

Ore 21:00 - Arsenal-Borussia Dortmund

Ore 21:00 - Como-AEK

Ore 21:00 - Feyenoord-Porto

Ore 21:00 - Manchester City-Napoli

Ore 21:00 - Lipsia-Lens

Ore 21:00 - Real Madrid-PSV

Ore 21:00 - Slovan Bratislava-Betis

Mercoledì 25 novembre

Ore 18:45 - Sabah-Barcellona

Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal

Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking

Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool

Ore 21:00 - Inter-Stoccarda

Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco

Ore 21:00 - PSG-Roma

Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe

Ore 21:00 - Sporting-Manchester United