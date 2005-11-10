Il Palmeiras trionfa in Libertadores, il 'Flaco' Lopez: "Gioia immensa, vinto di squadra"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 00:11Calcio estero
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29.11.2026 00:11Calcio estero
L'attaccante dopo il successo sull'Estudiantes: "Nei quattro anni in cui sono stato qui, le cose non erano mai andate per il verso giusto".
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Serata storica per Palmeiras che, battendo l'Estudiantes con il punteggio di 1-0, si aggiudica la quarta Copa Libertadores della sua squadra. Partita incerta e tirata fino alla fine, decisa dal gol al 52' di Ramon Sosa.
A fine partita, come riportato da Marca, ecco le dichiarazioni dell'attaccante biancoverde José Manuel 'il Flaco' Lopez: "Una gioia immensa. Nei quattro anni in cui sono stato qui, le cose non erano mai andate per il verso giusto. Non credo sia stata la nostra migliore prestazione in questo torneo, ma l'abbiamo vinto come squadra".
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