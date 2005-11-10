Portogallo, Bruno Fernandes svela: "Ho parlato con Cristiano Ronaldo e gli ho detto questo"

C'era molta curiosità sulle dichiarazioni del commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, riguardo il caso clamoroso di Cristiano Ronaldo che ha abbandonato il ritiro della Nazionale nel bel mezzo degli impegni di Nations League. Esattamente alla vigilia dell'ultimo match contro la Danimarca (vinto 4-2) e successivamente alla panchina e i 90 minuti trascorsi fuori dal campo contro la Norvegia, dopo la promessa non mantenuta del suo allenatore di farlo entrare per l'ultima mezz'ora di gioco.

Parole forti

Nella conferenza stampa alla vigilia di Portogallo-Norvegia, al fianco di Jorge Jesus ha presenziato anche Bruno Fernandes, con la fascia da capitano al braccio in assenza di CR7 contro la Danimarca. Situazione che si ripeterà certamente anche domani: "Ho parlato con Cris. Gli ho detto che la cosa più importante: a prescindere da ciò che accadrà, è che lui non smetterà mai di essere il simbolo più grande della nostra nazionale e del nostro Paese, per tutto ciò che ha fatto in Portogallo e nel mondo".

Rotto il silenzio

Cristiano Ronaldo infatti ha promesso di svelare la verità sul suo "addio" prematuro dalla Nazionale a tempo debito, mentre il centrocampista portoghese ha aggiunto: "Ha un posto riservato non solo tra i più grandi di tutti i tempi, ma anche nel cuore del popolo portoghese. Non possiamo dividere le cose: la nazionale è un'entità unica e tutti i club dovrebbero risolvere i loro problemi a porte chiuse. Credo che andrà così e che tutto si risolverà per il meglio per entrambe le parti".