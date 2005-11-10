Dopo il caso in Portogallo, Ronaldo torna all'Al-Nassr: subito in campo in allenamento
Pierpaolo Matrone
Dalla rottura con la Nazionale al ritorno immediato al lavoro con il suo club. Cristiano Ronaldo, dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo in Danimarca in seguito al disaccordo con il commissario tecnico Jorge Jesus, ha raggiunto l'Arabia Saudita e si è già messo a disposizione dell'Al-Nassr. Il fuoriclasse portoghese, 41 anni, ha preso parte all'allenamento della squadra saudita, tornando così subito in campo dopo il caso scoppiato nelle ultime ore con la propria Nazionale.
L'Al-Nassr celebra Ronaldo: "Il GOAT, nel cuore del Najd"
Il club ha annunciato il ritorno del proprio capitano pubblicando sui social una fotografia che mostra Ronaldo con un nuovo taglio di capelli: "Il GOAT. Nel cuore del Najd. All'Al-Nassr". Per CR7 comincia quindi immediatamente la preparazione in vista del prossimo impegno ufficiale. L'Al-Nassr tornerà infatti in campo venerdì contro l'Al-Draih, partita sulla quale Ronaldo potrà ora concentrarsi dopo aver interrotto anticipatamente la propria permanenza con la selezione portoghese.
The GOAT. In the heart of Najd. At AlNassr 🐐💛 https://t.co/F8T7w0ZPBr— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 5, 2026