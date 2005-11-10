PSG, Luis Enrique difende Dembélé: "Per me è stato brillante, ora deve riposare"

Messo a riposo in vista del ritorno in campo dei parigini al Parco dei Principi, Ousmane Dembélé si ritrova al centro del dibattito mediatico in Francia. Sulla carta, l'attaccante francese è stato il secondo giocatore più impiegato da Zinédine Zidane durante l'ultima e intensa sosta delle nazionali — alle spalle del solo difensore del Chelsea Maxence Lacroix —, collezionando ben 262 minuti sui 360 possibili.

Tuttavia, le prestazioni offerte con la maglia dei Bleus non hanno convinto critica e tifosi. Schierato prima per via centrale contro Turchia e Italia, e successivamente riportato sulla corsia di destra in occasione della sfida contro il Belgio, il giocatore nativo di Vernon è stato indicato all'unanimità come uno dei principali "bocciati" dell'ultimo raduno della nazionale francese.

La risposta di Luis Enrique: "Dembélé è stato brillante, merita riposo"

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha però preso decisamente le difese del suo attaccante, spegnendo le polemiche sul nascere: "Devo dire che non sono d'accordo. Per me è stato brillante come al solito. È un giocatore diverso. Puoi comprare il biglietto tranquillo per andare a vedere Ousmane in uno stadio. È sempre lì per mettersi in mostra, per puntare la porta. È stato molto bravo".