Qual. Coppa d'Africa, l'Uganda si fa riprendere dal Botswana: finisce 1-1, ma è ancora prima
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:26Calcio estero
autore Giacomo Iacobellis
14.11.2026 19:26Calcio estero
Si è concluso col risultato di 1-1 il match valido per la terza giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa tra Uganda e Botswana.
Termina 1-1 la sfida valida per la terza giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa tra Uganda e Botswana. All'Hoima City Stadium di Hoima il risultato si è sbloccato già al 6' con una rete di Bogere, ma al 31' Ratshukudu ha ripristinato l'equilibrio. Gli assist hanno portato rispettivamente le firme di Sibbick per l'1-0 e Baruti per l'1-1. Poco da segnalare nella ripresa, se non qualche ammonizione e la solita girandola dei cambi.
Per la cronaca, nessun giocatore di Serie A è stato impegnato in questo incontro.
La classifica del Gruppo H
Uganda 5
Libia 4
Botswana 3
Tunisia 2
Altre notizie Calcio estero
Oggi
19:42 Calcio estero
Portogallo-Danimarca, le formazioni ufficiali: Ramos sfida Hojlund, anche i due laziali dal 1'
19:26 Calcio estero
Qual. Coppa d'Africa, l'Uganda si fa riprendere dal Botswana: finisce 1-1, ma è ancora prima
18:56 Calcio estero
Kosovo-Israele, nuove polemiche: fischi all'inno israeliano e calciatori kosovari a testa bassa
18:41 Calcio estero
Benfica, Rui Costa annuncia il rinnovo del talento Prestianni: "È praticamente tutto pronto"
18:23 Calcio estero
L'emozionante dedica di Kubo: segna al Brasile e mostra una maglia per Barrenetxea
18:12 Calcio estero
Mohamed Salah nella storia: è il miglior marcatore di sempre dell'Egitto con 70 gol
17:56 Calcio estero
Manchester United, non solo il nuovo tecnico: preso il talento 16enne Tyler Adjei
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni