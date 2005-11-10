Qual. Coppa d'Africa, l'Uganda si fa riprendere dal Botswana: finisce 1-1, ma è ancora prima

Termina 1-1 la sfida valida per la terza giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa tra Uganda e Botswana. All'Hoima City Stadium di Hoima il risultato si è sbloccato già al 6' con una rete di Bogere, ma al 31' Ratshukudu ha ripristinato l'equilibrio. Gli assist hanno portato rispettivamente le firme di Sibbick per l'1-0 e Baruti per l'1-1. Poco da segnalare nella ripresa, se non qualche ammonizione e la solita girandola dei cambi.

Per la cronaca, nessun giocatore di Serie A è stato impegnato in questo incontro.

La classifica del Gruppo H

Uganda 5

Libia 4

Botswana 3

Tunisia 2