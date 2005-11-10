La panchina di Franck Haise è sempre più traballante. La sconfitta per 3-1 rimediata giovedì sera sul campo del Nijmegen in Europa League ha allungato a cinque la striscia di partite senza vittorie del Rennes, che soltanto un mese fa, dopo il successo per 3-0 contro lo Strasburgo, si era ritrovato momentaneamente in vetta alla classifica di Ligue 1. Secondo quanto riportato da Footmercato, si sarebbe inoltre creata una frattura tra l'allenatore e alcuni elementi di spicco dello spogliatoio, tanto da mettere a rischio la permanenza del tecnico nel breve termine.

La dirigenza aveva già espresso le proprie perplessità

Già lo scorso 17 novembre Nicolas De Tavernost, presidente del consiglio di amministrazione del Rennes, aveva manifestato pubblicamente le proprie preoccupazioni ai microfoni di Ouest-France: “Abbiamo dubbi e preoccupazioni sui risultati della prima squadra. Franck Haise conosce l'obiettivo europeo e sa che nel modello del Rennes i giovani hanno bisogno di giocare e di crescere”. Da allora sono arrivati il deludente pareggio contro il Lorient e il ko europeo in Olanda.

Haise prova a reagire, rischia anche il presidente esecutivo

L'ex allenatore di Lens e Nizza, che ad agosto aveva rinnovato il proprio contratto fino al 2028, ha provato a scuotere l'ambiente dopo l'ultima sconfitta: “Solo noi possiamo rialzarci; nessun altro ci aiuterà. Sta a noi farlo con il duro lavoro, con aspettative ancora più alte e con maggiore qualità nel finalizzare le nostre azioni offensive”. La crisi di risultati potrebbe però avere ripercussioni anche a livello dirigenziale: sarebbe infatti in bilico anche il presidente esecutivo Arnaud Pouille.