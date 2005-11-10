Non accenna a placarsi l'emergenza infortuni in casa Paris Saint-Germain. Alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Lorient, in programma al Parco dei Principi, il club campione d'Europa ha pubblicato il consueto bollettino medico, annunciando un nuovo problema fisico per Nuno Mendes. Il terzino sinistro portoghese ha rimediato uno stiramento muscolare alla coscia sinistra e sta svolgendo un programma di recupero individualizzato.

PSG, Désiré Doué sarà sottoposto a un intervento chirurgico

Arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, Alessandro Longoni e Désiré Doué, tutti alle prese con gravi infortuni al ginocchio. Quest'ultimo dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, mentre gli altri due calciatori stanno proseguendo i rispettivi percorsi riabilitativi.

Il comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain

“Khvicha Kvaratskhelia e Alessandro Longoni stanno proseguendo i loro protocolli di trattamento. Désiré Doué si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. A seguito di uno stiramento muscolare alla coscia sinistra, Nuno Mendes sta svolgendo un lavoro di recupero individuale a scopo precauzionale”, si legge nella nota diffusa dalla società parigina, che non ha fornito ulteriori indicazioni sui tempi di recupero del laterale portoghese.