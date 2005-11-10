Luis Rubiales torna formalmente eleggibile per ricoprire incarichi federali. L'ex presidente della Federazione calcistica spagnola ha infatti concluso la squalifica di tre anni inflitta dalla FIFA dopo lo scandalo del bacio non consensuale a Jenni Hermoso durante la premiazione del Mondiale femminile vinto dalla Spagna nel 2023. Un episodio che provocò una forte reazione internazionale e portò alle sue dimissioni dalla guida della RFEF.

La sanzione

La sospensione, confermata anche dal TAS e dal Tribunale Amministrativo dello Sport spagnolo, era entrata in vigore il 17 novembre 2023. Le autorità disciplinari avevano contestato a Rubiales non soltanto il gesto nei confronti della calciatrice, ma anche i comportamenti successivi alla finale. Nel provvedimento erano stati considerati anche i gesti compiuti in tribuna durante la celebrazione del titolo, davanti alla regina Letizia e all'infanta Sofia, oltre alle pressioni esercitate dalla RFEF su Hermoso affinché dichiarasse che il bacio fosse stato consensuale. La FIFA aveva ritenuto violati due articoli del proprio Codice di condotta, relativi alle norme di comportamento e alla tutela dell'immagine del calcio.

Il ritorno non è previsto, ma restano altre ombre

Nonostante la fine della sanzione, non è atteso un ritorno immediato di Rubiales nel mondo del calcio. Lo stesso ex dirigente aveva dichiarato, durante la presentazione del suo libro, di non voler tornare ai vertici sportivi: "Non cerco di tornare nel calcio, voglio solo tornare a lavorare tranquillamente". Il suo nome, tra l'altro, continua a essere associato anche all'inchiesta sulla gestione della RFEF e al caso della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, con la commissione milionaria riconosciuta a Gerard Piqué per il trasferimento della competizione. Un'altra vicenda che ha contribuito a lasciare pesanti ombre.