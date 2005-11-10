Enner Valencia entra nella storia: il gol che vale il titolo del Boca è quasi da record

Il gol di Enner Valencia contro il Defensa y Justicia ha consegnato al Boca Juniors il titolo della tabla anual 2026 in uno dei finali più emozionanti della storia recente del calcio argentino. L'attaccante ecuadoriano ha segnato all'ultimo respiro, al minuto 95' e 1 secondo, firmando l'1-0 decisivo alla Bombonera e superando il precedente primato nazionale stabilito da Maximiliano Moralez con il Velez nel Clausura 2009.

La rete che ha beffato il Rosario Central

Il Boca aveva bisogno di una vittoria per chiudere davanti a tutti, ma fino al momento del gol di Valencia il titolo sembrava destinato al Rosario Central, avanti nella corsa grazie al successo contro l'Estudiantes. Il destro incrociato dell'ex West Ham e Pachuca ha cambiato tutto, facendo diventare l'uomo simbolo della festa per il popolo Xeneize. In Argentina nessuno aveva mai segnato così tardi un gol capace di consegnare un campionato.

Il record mondiale appartiene al Libano

A livello internazionale, però, il primato resta lontano. Secondo i dati raccolti da El Gráfico, il gol più tardivo per vincere un titolo nella massima serie appartiene a Lee Erwin, che nel 2023 segnò al 95'56'' regalando all'Al Ahed il campionato libanese contro l'Al Ansar. Poco più indietro c'è Sepehr Heidari, decisivo al 95'48'' per il Persepolis nella Premier League iraniana 2007-08. Considerando anche le categorie inferiori, il record assoluto spetta invece a Josh Stones: pochi mesi fa ha segnato al 102'17'' per lo York City contro il Rochdale, consegnando alla squadra il titolo della National League e la promozione.