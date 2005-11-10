Raccolta fondi per la famiglia di Jesus de Miguel: donazione anonima da 10 mila euro

La solidarietà del mondo del calcio per la famiglia di Jesús de Miguel continua a crescere. Fran Sol ha promosso una raccolta fondi destinata alla vedova, alla figlia e ai genitori dell’attaccante e ha rivelato che tra i sostenitori dell’iniziativa c’è anche un calciatore molto conosciuto, ancora in attività, che ha scelto di restare anonimo. La sua donazione ammonta a 10 mila euro, la seconda più alta della campagna, dietro soltanto ai 15 mila euro versati dal presidente del Cadice, Karl Christian Septien Stute.

"Conta il gesto, non chi lo fa"

Intervistato dal canale Fanplay di Primera, Sol ha spiegato come è nata l’idea della raccolta: "Mi ha colpito molto tutto l’affetto ricevuto dopo la tragedia e ho pensato a come trasformare quei messaggi, quelle immagini e quelle parole in qualcosa di concreto per la famiglia". L’ex attaccante del Tenerife ha sottolineato l’importanza di ogni contributo, indipendentemente dalla cifra: "Tutti guardano chi mette mille, duemila o tremila euro, ma bisogna dare valore anche a chi dona cinque, dieci, quindici o venti euro. Ognuno dà quello che può".

Il calcio si stringe attorno alla famiglia

Sol ha confermato di conoscere l’identità del grande donatore, ma ha scelto di rispettarne la volontà: "È un calciatore molto famoso che gioca ancora. Non dirò il suo nome perché vuole mantenere l’anonimato e desidera che parli il gesto, non chi lo compie". Alla raccolta hanno partecipato anche giocatori come Pedro Porro, Alex Remiro, Marc Bartra, Borja Iglesias, Alvaro Morata e Diego Llorente. L’obiettivo ora è trasferire quanto prima il denaro alla famiglia, con l’aiuto di alcuni membri del Tenerife: "Sono già in contatto con loro per poter consegnare tutto il ricavato il prima possibile".