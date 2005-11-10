Saudi Pro League, rinviate 3 partite dopo gli attacchi degli Houthi: si fermano le big di Riyad

La Saudi Pro League ha deciso di rinviare tre partite della nona giornata di campionato dopo le recenti tensioni nella capitale Riyad, colpita da attacchi missilistici rivendicati dagli Houthi provenienti dallo Yemen. Tra gli incontri posticipati c'è anche la sfida tra Al Ahli e Al Nassr.

L'organizzazione del campionato saudita ha motivato la scelta con "considerazioni logistiche", senza fornire ulteriori dettagli, ma la decisione arriva pochi giorni dopo l'allerta scattata durante la gara di Champions League asiatica tra Neftchi e Al Nassr. Il match era stato infatti ritardato di un'ora dopo che un missile diretto verso Riyad era stato intercettato dalle autorità saudite. Le tre gare interessate sono Al Ittihad-Al Shabab, Al Riyadh-Al Hilal e Al Ahli-Al Nassr. Le prime due sono state riprogrammate per il 19 dicembre, mentre il confronto tra Al Ahli e la squadra di Cristiano Ronaldo verrà disputato il 6 marzo 2027. Tutte le altre partite della nona giornata resteranno invece regolarmente in calendario.

Gli attacchi degli Houthi hanno aumentato la tensione nella regione negli ultimi giorni. Il gruppo armato yemenita, vicino all'Iran, aveva già colpito il territorio saudita, con un attacco all'aeroporto di Riyad che avrebbe provocato almeno 13 vittime. La decisione della Saudi Pro League riguarda in particolare le squadre con sede nella capitale, mentre gli altri club continueranno a seguire il programma inizialmente stabilito. La situazione resta comunque monitorata dalle autorità locali, alla luce del crescente clima di instabilità nell'area mediorientale.