Julian Alvarez fischiato in Atletico Madrid-Barcellona, Simeone: "È straordinario, lo adoriamo"

La sconfitta per 2-1 contro il Barcellona ha lasciato parecchio amaro in bocca all'Atletico Madrid, soprattutto per le occasioni sprecate da Julián Alvarez. L'attaccante argentino è stato protagonista di una serata complicata al Metropolitano, fallendo due importanti opportunità da gol e ricevendo anche i fischi di una parte del pubblico. Nonostante gli errori sotto porta, Diego Simeone ha voluto difendere pubblicamente il suo numero 19, sottolineandone il contributo alla manovra offensiva. Secondo il tecnico, l'Atletico ha disputato una buona partita, pagando soprattutto la maggiore concretezza degli avversari nei momenti decisivi.

Simeone difende Julián Alvarez: "Cosa si può chiedere di più?"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore argentino ha evidenziato gli aspetti positivi della prestazione del suo attaccante: "Ha giocato una partita cruciale, è stato coinvolto in tre azioni e ha fornito un assist per Giuliano. Nel secondo tempo ha avuto quell'occasione di scavalcare il portiere con un pallonetto, poi quel cross per Baena. Cosa si può chiedere di più?". Parole con cui Simeone ha cercato di spostare l'attenzione dagli errori realizzativi al lavoro complessivo del giocatore.

La fiducia del Cholo resta intatta: "Abbiamo bisogno del miglior Julián"

Il tecnico dell'Atletico ha poi ribadito quanto Alvarez sia centrale nel progetto della squadra: "È un giocatore straordinario, lo adoriamo, abbiamo bisogno di lui, abbiamo bisogno del meglio di Julián e lavoreremo con lui". Un messaggio di fiducia dopo una partita difficile, con Simeone intenzionato a recuperare la migliore versione dell'attaccante argentino.