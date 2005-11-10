Monaco, Coulibaly rischia la squalifica per un'esultanza controversa: arrivano le scuse

Un gol da ricordare, ma anche un'esultanza destinata a far discutere. Mamadou Coulibaly, centrocampista del Monaco, rischia una sanzione disciplinare dopo aver festeggiato in maniera controversa la sua prima rete in Ligue 1, realizzata al 40' della sfida pareggiata 1-1 contro il Le Mans. Il ventiduenne ha mimato un gesto di soffocamento, scivolando sulle ginocchia, mostrando la lingua e portando il pollice sotto la gola. Un'esultanza già finita al centro delle polemiche a settembre, quando il compagno di squadra Paris Brunner aveva compiuto lo stesso gesto contro lo Strasburgo.

Coulibaly si scusa: "Me lo aveva suggerito un amico, non pensavo alle conseguenze"

Al termine della partita, il giocatore del Monaco ha provato a chiarire l'accaduto: "Voglio scusarmi perché capisco che sia stato frainteso. È stato un gesto che ho fatto su consiglio di un amico che mi aveva suggerito come esultare. Voglio scusarmi se ha offeso qualcuno". Coulibaly ha inoltre spiegato di aver visto esultanze simili in altri campionati, senza immaginare le possibili ripercussioni.

Monaco, possibile sanzione della LFP: il precedente di Paris Brunner

La vicenda potrebbe finire davanti alla commissione disciplinare della LFP. Il precedente non è incoraggiante: Brunner aveva ricevuto quattro giornate di squalifica, due delle quali sospese, per lo stesso comportamento. Dopo quell'episodio, l'allenatore Filipe Luís aveva richiamato pubblicamente il giocatore, sottolineando la serietà della questione e auspicando che non si ripetesse. Un avvertimento che, evidentemente, non è bastato.