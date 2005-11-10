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Triplete e manita? Sono storia passata. Dal 2027 in Argentina si punterà a fare l'Ochete!

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Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 10:02Calcio estero
09.10.2026 10:02Calcio estero
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La rivoluzione argentina parte dal 2027, ma in realtà è già in atto: si potranno vincere fino a 8 titoli in un anno!
FotoTUTTOmercatoWEB

Mentre in Europa il pericolo Superlega sembra scongiurato, anche se di fatto lo è già la Premier League da anni, in Sudamerica provano un nuovo approccio per rivitalizzare il movimento. In particolare una riforma epocale in Argentina ha portato alla moltiplicazione, che si potrebbe definire anche esagerata, dei titoli da assegnare in una singola stagione sportiva. Infatti dal 2027 in poi il calcio argentino assegnerà 8 titoli ufficiali all’anno in Primera División. Nel 2026 invece sono 7, perché la nuova Recopa de Campeones è stata posticipata al 2027. Andiamo a vederne i dettagli:

1) Torneo Apertura
Campionato del primo semestre (con gironi + playoff).
2) Torneo Clausura
Campionato del secondo semestre (stesso formato dell’Apertura).
3) Campeón de Liga (o Tabla Anual)
Titolo assegnato alla squadra che fa più punti sommando le fasi regolari di Apertura + Clausura. Premia la regolarità sull’intero anno.
4) Copa Argentina
La classica coppa nazionale a eliminazione diretta (aperta anche a squadre di categorie inferiori).
5) Trofeo de Campeones
Finale unica tra il campione dell’Apertura e quello del Clausura.
6) Supercopa Argentina
Finale tra il vincitore del Trofeo de Campeones e il campione della Copa Argentina.
7) Supercopa Internacional
Finale tra il Campeón de Liga (tabla anual) e il vincitore del Trofeo de Campeones.
8) Recopa de Campeones (nuova, dal 2027)
Triangular tra i campioni di:Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional
Formato tutti-contro-tutti con regole particolari (niente pareggi: si va ai rigori e i punti si assegnano in modo differenziato).

La vera domanda che a questo punto dovreste porvi: perché?

E la risposta nove volte su dieci è sempre la stessa: soldi. L’AFA (Federazione argentina) ha deciso di moltiplicare i trofei per dare più opportunità di successo a più squadre e aumentare l’interesse mediatico e commerciale. Il sistema è molto criticato perché viene considerato confuso e “artificiale”, ma è ufficiale.

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