Ligue 1, al Brest basta un gol di Zogbe dopo 20 minuti: battuto 1-0 il Paris FC
Andrea Piras
Si arresta la corsa del Paris FC. La formazione della capitale ha perso il big match con cui si è aperta questa 12a giornata di campionato. Ad aggiudicarsi la sfida è stato il Brest che ha accorciato in classifica a -2 dagli avversari di serata riaprendo i giochi per la seconda piazza. Decisivo un gol di Zogbe al 21' del primo tempo che ha inchiodato il punteggio sull'1-0 finale. Adesso i "cugini" del Paris Saint-Germain possono allungare a +6 in vetta alla classifica domani in casa contro il Lorient.
La 12a giornata
Venerdì 27 novembre
Brest-Paris FC 1-0
Sabato 28 novembre
Le Havre-Strasburgo
Le Mans-Lille
Nizza-Troyes
Paris Saint-Germain-Lorient
Domenica 29 novembre
Auxerre-Olympique Marsiglia
Tolosa-Rennes
Lione-Monaco
La classifica aggiornata
1. PSG – 26 punti (11 partite giocate)
2. Paris FC – 23 punti (12)
3. Brest – 21 punti (12)
4. Lille – 21 punti (11)
5. Lione – 20 punti (11)
6. Olympique Marsiglia – 19 punti (11)
7. Nizza – 17 punti (11)
8. Monaco – 17 punti (11)
9. Rennes – 17 punti (11)
10. Lorient – 16 punti (11)
11. Lens – 14 punti (11)
12. Tolosa – 14 punti (11)
13. Troyes – 11 punti (11)
14. Auxerre – 11 punti (11)
15. Le Mans – 11 punti (11)
16. Strasburgo – 10 punti (11)
17. Angers – 8 punti (11)
18. Le Havre – 2 punti (11)