Si arresta la corsa del Paris FC. La formazione della capitale ha perso il big match con cui si è aperta questa 12a giornata di campionato. Ad aggiudicarsi la sfida è stato il Brest che ha accorciato in classifica a -2 dagli avversari di serata riaprendo i giochi per la seconda piazza. Decisivo un gol di Zogbe al 21' del primo tempo che ha inchiodato il punteggio sull'1-0 finale. Adesso i "cugini" del Paris Saint-Germain possono allungare a +6 in vetta alla classifica domani in casa contro il Lorient.

La 12a giornata

Venerdì 27 novembre

Brest-Paris FC 1-0

Sabato 28 novembre

Le Havre-Strasburgo

Le Mans-Lille

Nizza-Troyes

Paris Saint-Germain-Lorient

Domenica 29 novembre

Auxerre-Olympique Marsiglia

Tolosa-Rennes

Lione-Monaco

La classifica aggiornata

1.⁠ ⁠PSG – 26 punti (11 partite giocate)

2.⁠ ⁠Paris FC – 23 punti (12)

3.⁠ ⁠Brest – 21 punti (12)

4.⁠ ⁠Lille – 21 punti (11)

5.⁠ ⁠⁠Lione – 20 punti (11)

6.⁠ ⁠Olympique Marsiglia – 19 punti (11)

7.⁠ ⁠Nizza – 17 punti (11)

8.⁠ ⁠Monaco – 17 punti (11)

9.⁠ ⁠Rennes – 17 punti (11)

10.⁠ ⁠Lorient – 16 punti (11)

11.⁠ ⁠Lens – 14 punti (11)

12.⁠ ⁠Tolosa – 14 punti (11)

13.⁠ ⁠Troyes – 11 punti (11)

14.⁠ ⁠Auxerre – 11 punti (11)

15.⁠ ⁠Le Mans – 11 punti (11)

16.⁠ Strasburgo – 10 punti (11)

17.⁠ ⁠Angers – 8 punti (11)

18.⁠ ⁠Le Havre – 2 punti (11)