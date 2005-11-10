Tomas Lavezzi fa parlare di sé in Argentina: il figlio del Pocho protagonista nel Torneo Clausura

E' stato un weekend da ricordare per Tomás Pablo Lavezzi, attaccante argentino nato il 10 maggio 2005 a Rosario, il cui cognome farà venire un tremito d'emozioni a tutti i tifosi del Napoli. Ebbene sì, parliamo del figlio di Ezequiel “Pocho” Lavezzi. Cresciuto nelle giovanili del Rosario Central, ha proseguito la carriera all'Unión de Santa Fe, dove ha esordito tra i professionisti in Copa Sudamericana nel 2025.

Due assist contro l'Atletico Tucuman, le movenze sono quelle del Pocho

Passato al Barracas Central, ha impressionato nel Torneo Clausura 2026 con un ingresso decisivo e due assist, dimostrando di avere il talento nel sangue: nel 3-2 di tre giorni fa contro l'Atletico Tucuman, il figlio del Pocho ha dato dimostrazione di sé con due accelerazioni devastanti che a tanti hanno ricordato quelle che hanno fatto innamorare i tifosi del Napoli del padre.

Caratteristiche simili ma percorso diverso figlio/padre

Stesso identico ruolo ma qualità non ancora paritaria: Lavezzi junior è un giocatore di qualità e fantasia, alto 1,67 m e pian piano si sta conquistando un posto al sole in Argentina, anche se i picchi raggiunti dal padre sono ancora lontani. Si distingue per dribbling, visione di gioco e capacità di creare superiorità numerica. Abile nel cross e nell’ultimo passaggio, unisce tecnica argentina a personalità, profilandosi come un esterno/trequartista dinamico e creativo.