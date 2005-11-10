Premier League, la sfida di alta classifica Brentford-Everton chiude l'undicesima giornata
Niccolò Righi
Dopo il roboante 4-0 rifilato ieri dal Liverpool al Manchester United, si chiude oggi l'undicesimo turno di Premier League. Al Gtech Community Stadium i padroni di casa del Brentford ospitano l'Everton, in un interessante sfida di alta classifica che vede al momento le Api al decimo posto con 14 punti, due in meno dei Toffees, settimi a quota 16.
Il programma
Sabato 21 novembre
Manchester City - Fulham 1-1
Coventry - Crystal Palace 3-2
Tottenham - Ipswich 2-0
Chelsea - Leeds 1-4
Aston Villa - Sunderland 0-0
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
Newcastle - Arsenal 2-2
Domenica 22 novembre
Hull City - Brighton 2-0
Liverpool - Manchester United 4-0
Lunedì 23 novembre
Brentford - Everton ore 21:00
La classifica
1. Arsenal – 28 punti (11 partite giocate)
2. Brighton – 22 punti (11)
3. Manchester City – 22 punti (11)
4. Liverpool – 21 punti (11)
5. Bournemouth – 18 punti (11)
6. Leeds – 17 punti (11)
7. Everton – 16 punti (10)
8. Chelsea – 16 punti (11)
9. Tottenham – 15 punti (11)
10. Brentford – 14 punti (10)
11. Aston Villa – 14 punti (11)
12. Newcastle – 13 punti (11)
13. Hull – 14 punti (13)
14. Coventry – 12 punti (11)
15. Fulham – 11 punti (11)
16. Ipswich – 11 punti (11)
17. Nottingham – 9 punti (11)
18. Sunderland – 9 punti (11)
19. Manchester Utd – 8 punti (11)
20. Crystal Palace – 7 punti (11)